Німецькі критики назвали українку Оксану Линів найкращою диригенткою року

Українка Оксана Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, що заснована оперним часописом Oper!Das Magazin. Віртуальна церемонія вручення відбулась 30 листопада, нею в 20-ти різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки та найяскравіші театральні митці.

За словами диригентки, журі відзначило її як накращу диригентку у постановці опери Бели Бартока «Замок герцога Синя борода» в Баварській державній опері.

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Оксана Линів – відома українська диригентка, родом з Львівщини. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів також заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.