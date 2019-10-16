Археологи знайшли в єгипетському Луксорі древню схованку з саркофагами

Більше 20 закритих саркофагів виявили археологи на півдні Єгипту, неподалік від міста Луксор. Про це повідомляє ВВС з посиланням на єгипетське міністерство у справах старожитностей.

У міністерстві зазначили, що знахідка є найважливішим відкриттям останніх років.

Дерев’яні саркофаги знайшли в некрополі Ель-Ассасіф, на західному березі Нілу, поруч з однією із стародавніх єгипетських столиць – містом Фіви. Зараз там знаходиться сучасний Луксор.

Саркофаги розташовувалися на двох рівнях однієї великої могили. Вони добре збереглися, на них видно фарбу і гравюри, кажуть археологи. В могилі є саркофаги, що відносяться до періодів Середнього, Нового і Пізнього царства – з 1994 до 332 року до нової ери.

Єгипетська влада обіцяє повідомити більше подробиць про археологічну знахідку у суботу, 19 жовтня.