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19 Вересень 2019, Київ 16:31
Новини | Суспільство

У Києві представили раритетні видання з архівів Софії Київської

Церковний споменик (сімейна книга), 16 століття

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У Національному заповіднику «Софія Київська» 19 вересня відкрилася виставка «Раритети з бібліотеки Софії Київської XVІ-XVIII ст.», на якій представлені цінні історичні раритети – царські й патріарші грамоти, рукописи і стародруки. Виставку відкрили у рамках роботи міжнародної наукової конференції «Софіївські читання» (19-20 вересня).

Як заявила у розмові з Радіо Свобода генеральна директорка заповідника Неля Куковальська, представлені на виставці пам’ятки є оригіналами, нині вони зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені Вернадського, але походять вони з архіву та бібліотеки монастиря Софії Київської.

/**/ /**/ /**/ Собор Святої Софії у Києві. Ілюстративне фото
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«У 1927 році Софіївські стародруки і бібліотека були перевезені до Національної бібліотеки України для належного зберігання й дослідження. Серед раритетів, які від сьогодні виставлені у Свято-Софіївському соборі, відзначу друкований «привілей польського короля Сигізмунда Першого київському митрополиту Йосифу Другому на підтвердження прав Православної церкви: документ виписаний 2 липня 1511 року, написаний він староукраїнською мовою», – розповіла Куковальська.

Також серед представлених на виставці стародруків є і церковні книги.

Раніше цього року в заповіднику представили унікальну настільну грамоту 1708 року російського царя Петра І на зведення в сан митрополита Йоасафа Кроковського (1708-1718), вивезена з України під час Другої світової війни. Цей документ уряд Німеччини повернув Україні.

У травні в Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська» презентували повернену культурну цінність – царську грамоту Петра Першого 1708 року, вивезену з території України під час Другої Світової війни.

«Грамота Петра І Іоасафу Кроковському з підтвердженням поставлення його на Київську митрополію, Москва, 14 вересня 1708 р. це остання царська грамота вільно обраному Київському митрополиту. За свідченнями істориків цей документ є красномовним свідченням анексії Української помісної церкви Московією. Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя», – повідомляли тоді в Міністерстві культури України.

Раніше цього року археологічна експедиція віднайшла неподалік входу до Софіївського собору рештки давньої споруди, призначення якої дотепер невідоме.

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