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10 Вересень 2019, Київ 15:40
Культура

Загадка археологічної знахідки поблизу собору Софії Київської. Археологи шукають жінку

Собор Святої Софії у Києві. Ілюстративне фото

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Копали траншею для прокладання електромереж й налаштування зовнішнього освітлення собору Святої Софії Київської, а натрапили на залишки давньої споруди неподалік від входу до храму. Так почалась історія дослідження цієї споруди, яка, до того ж, «подарувала» науковцям цікаві знахідки – княжий знак «двозуб» доби Київської Русі, печатку візантійського чиновника, срібну копійчину російського царя Петра І… Археологічний сезон-2019 закінчується, взимку вчені вивчатимуть вартість і значення для історії України знайдених речей та спробують відгадати загадки споруди на подвір’ї Софії Київської.

Софія Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Руси (11-е століття). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО
Софія Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Руси (11-е століття). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО

Споруда, знайдена у кількох метрах від центрального входу до Свято-Софіївського собору, була зведена у ХІІ столітті, але її призначення невідоме дотепер: дехто каже, що це був оригінальний вхід до храму Святої Софії, а дехто вважає, що це була монастирська споруда, адже на подвір’ї Свято-Софіївського монастиря було чимало споруд різного призначення. Про це Радіо Свобода розповідає заступник генерального директора заповідника з наукової роботи, доктор історичних наук В’ячеслав Корнієнко.

«У процесі розкопок у нас з’явились кілька версій щодо призначення споруди, але ці версії поступово відпали. На сьогодні можна стверджувати, що знайдена споруда має цивільний характер, можливо, це монастирська трапезна. Її побудували у ХІІ столітті, приблизно через сотню років після зведення Софіївського собору», – розповідає науковець кореспондентові Радіо Свобода.

Залишки старовинної будівлі «ховались» під дротами, трубами і системою поливу газону. Археологи обережно шар за шаром зняли пласти землі, аж нарешті перед їхніми очима постала зала, розділена колоною, з плінфою (широка й плоска, обпечена плитоподібна цегла – ред.), якою викладені стіни. Археолог Володимир Савицький розповідає: розкопана стіна споруди викладена півколом, в окремих місцях вона заповнена «шматочками фрескового розчину, тобто, стіна була прикрашена фресками».

Стіна споруди ХІІ століття. Національний заповідник «Софія Київська», 9 вересня 2019 року
Стіна споруди ХІІ століття. Національний заповідник «Софія Київська», 9 вересня 2019 року

На сьогодні вчені відкрили частину підпірного стовпа усередині споруди та частину стіни і планують до кінця нинішнього археологічного сезону «зробити зачистку» ділянки між стовпом та стінкою. Наступного року будуть проведені роботи, які дозволять встановити товщину цієї стінки, каже Корнієнко.

Археологічні знахідки: княжий знак і візантійська печатка

У споруді науковці знайшли залишки смальти – кольорового непрозорого скла у вигляді невеликих кубиків або платівок, які застосовували для виготовлення мозаїк, та розчистили стіни й плінфу.

Зразки плінфи. Національний заповідник «Софія Київська», 9 вересня 2019 року
Зразки плінфи. Національний заповідник «Софія Київська», 9 вересня 2019 року

Археолог Тимур Бобровський у мережі «Фейсбук» описав знайдені у споруді предмети, такі як фрагмент плінфи з тавром у вигляді князівського знаку – «двозуба» кінця ХІІ – початку ХІІІ століть, та підвісна печатка візантійського вестіарія (чиновника) Василія. Також науковці знайшли срібну копійчину, так звану «луску» російського царя Петра І. «Позначення року на реверсі не збереглося, тому датуємо її широко – між 1696 та 1718 роками», – зауважує Бобровський.

Археологи шукають жінку…

Наступного року археологи сподіваються не лише визначити призначення знайденої споруди, а й розшукати… жінку, котра проживала у Києві у княжу добу. Її кістяк, цілком випадково, був знайдений минулого року поблизу собору Святої Софії. Як розповів В’ячеслав Корнієнко, розкопки проводили на місці, де раніше утворилось провалля: науковці кажуть, що провалилась частина підземної галереї собору, «оголивши» могилу.

«На жаль, галерея разом з могилою провалились глибше – ми встигли врятувати ноги похованої там жінки. Сподіваємося наступного року знайти й іншу частину «дами», – розповів науковець.

«Внутрішній вигляд Софійського собору» (квітень-вересень 1846 року, Київ). Папір, сепія, акварель
«Внутрішній вигляд Софійського собору» (квітень-вересень 1846 року, Київ). Папір, сепія, акварель
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