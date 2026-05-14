На будмайданчику у Львові загинули троє працівників – поліція

У Львові на приватному будівельному майданчику 14 травня загинули троє працівників, повідомили в обласному управлінні поліції.

«Близько 14:07 надійшло повідомлення про нещасний випадок на приватному будівельному майданчику на вулиці Очеретяній, 31 у Львові. За попередньою інформацією, на новобудові з висоти 15-го поверху впала будівельна люлька з працівниками», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що загинули троє чоловіків: за попередньою інформацією, двоє громадян Туреччини і один українець.

«Правоохоронці встановлюють особи загиблих і всі обставини події. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей», – йдеться в повідомленні.

В обласній прокуратурі зазначили, що встановлюються обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

Інші деталі поки що невідомі.