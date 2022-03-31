На добувній вишці у Львівській області відбувся викид газів – влада пояснила звук, схожий на вибух

Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, чим могли бути викликані хибні повідомлення про те, що на території області в період дії повітряної тривоги у четвер ввечері буцімто стався вибух.

«В одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу. Ситуація під контролем», – написав Козицький у Telegram.

За його словами, загроз з повітря на Львівщині наразі немає.

«З працівниками вишки провели профілактичну бесіду», – додав Козицький.

У четвер ввечері після завершення режиму повітряної тривоги влада Львівщини повідомила, що вибухів у Львові чи області не зафіксовано, хоча у мережі ширилися окремі повідомлення про це. Повідомлення про буцімто вибухи, у підсумку – не підтвердилися.