Після «повітряної тривоги» влада Львівщини повідомила, що вибухів у Львові чи області не зафіксовано

Після завершення режиму повітряної тривоги у четвер ввечері влада Львівщини повідомила, що вибухів у Львові чи області не зафіксовано.

«Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася. Дбайте про інформаційну гігієну. Не поширюйте контент з підозрілих телеграм-каналів та груп», – написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

З перших днів повномасштабної війни РФ проти України сигнали оповіщення на Львівщині повідомили про 55 повітряних тривог, відповідно було стільки ж сповіщень про відбій.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту, загалом уся система оповіщення у Львівській області налічує понад 180 електросирен, 120 електронних сирен транслюють текстове повідомлення, 150 інтернет-гучномовців, 200 систем вуличної звукофікації, 35 сирен, які поставили на автомобілі.