У Львові презентують ікони з Бахмута, врятовані військовими з-під завалів

У Гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові презентують чотири ікони з Бахмута – Знамення, Спаситель світу, Одигітрія, Пантократор. Їх під час бойового завдання у квітні цього року українські військовослужбовці сил спецпідрозділу «Штурм» знайшли під завалами в одній із квартир багатоповерхівки. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Командир дав завдання знайти спостережний пункт. Ми знайшли правильне місце і коли повертались, біля дверей побачили кусочок рамки. Почали діставати, а це ікони. Напередодні Великодня це було диво. Ці ікони служили для нас не лише щитом, які закривали нас від обстрілів і для свята великого. Мені відомо, що будинок згорів, а ікони врятували», – каже боєць на псевдо «Лютий».

Воїни виносили чотири ікони, притуливши до себе, відстрілюючись.

«Дуже масовані були артудари. Там були лічені секунди, щоб врятувати життя. Ми виконали свій обов’язок військовий і, як християни, християнський, як громадяни, зберегли культурні пам’ятки. Ці ікони і ми лишились живими і образи уособлювали нам Воскресіння, давали християнський дух», – говорить боєць на псевдо «Шаміль».

За словами бійців, врятовані ікони цінні ще й тим, що вони з Бахмута, міста, яке стало символом українського духу.

У Гарнізонному храмі у Львові можна щодня оглянути ці ікони.

«Ікони призначені для того, щоб людина знаходила свій шлях до Бога, перед якими ми молимося. Але через російських окупантів сьогодні ці ікони маємо завдяки українським воїнам. Збережені ікони показують перемогу українців, як духовно багату націю», – наголосив настоятель Гарнізонного храму отець Тарас Михальчук.

За оцінками реставратора Арсена Шпака, ікони намальовані на дереві та металі у ХХ столітті у різний період, як початку століття, так і в радянський час.

«Дві ікони Богородиця і Пантократ поміщені у новіші рами. А Спаситель світу, навпаки, рама давніша. Тому є припущення, що під друком може бути інше зображення. Дошка досить стара тесана, на якій мальована ікона. Стиль написання ікони на дереві – східноєвропейський. А друк, можемо побачити по іконографіці, західноєвропейський. Друк тиражований, графіку хтось зробив професійно. Ікони виконані на ппрофесійному рівні. Але цінність тих ікон у тому, що вони врятовані з міста, де точились жорстокі бої і пам’яттю, яку тримають ці ікони, а також незламністю. Ці ікони – об’єкт культурної спадщини, від дня створення і до сьогодення мають сакральну цінність. Культурна цінність у збереженні цих ікон. Бо агресія Росії нищить все на своєму шляху і твори мистецтва подекуди є пріоритетом», – говорить Арсен Шпак.

Військовослужбовці вірять, що ці чотири ікони, які сьогодні є на збереженні у Львові, будуть великою цінністю в храмі у відновленому Бахмуті.

Ікони презентують на тлі маскувальної сітки.