Під час кібератаки на сайт Львівської міськради було викрадено робочі дані – Москаленко

Під час кібератаки на сайт Львівської міськради було викрадено робочі дані, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. Росія, окрім ракет, використовує і ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних – частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена і опублікована на ворожих телеграм-каналах», – зазначив Москаленко.

За його словами, міська рада наразі разом із СБУ та Кіберполіцією працює над подоланням наслідків кібератаки.

Мер Львова Андрій Садовий раніше повідомив, що 13 травня хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради. За його словами, з ладу була виведена невелика частина сервісів та комп’ютерів працівників міськради. Садовий сказав, що за кібератакою стоять «московські нездари». Публічних повідомлень, що якась хакерська мережа взяла на себе відповідальність за атаку, не було.