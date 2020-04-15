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15 квітня 2020, Київ 19:47
Новини | Події

У Львові внаслідок вибуху гранати загинув 43-річний чоловік

Вибухотехнічна служба на місці вибуху в лікарні, Львів, 15 квітня 2020 року

У Львові 15 квітня близько 16:00 на території комунальної лікарні №5 пролунав вибух. На місці вибуху, у подвір’ї шпиталю, загинув 43-річний чоловік, повідомляє прес служба Національної поліції у Львівській області.

На місці працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники інших служб поліції Львівщини. За попередньою інформацією, біля чоловіка, який у 2015 році воював на Донбасі, вибухнула ручна граната.

Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини події та походження боєприпасу.

Також не виключають, що це могло бути і самогубство.

Першими на місце трагедії прибігли медики лікарні, але чоловік уже не мав ознак життя.

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