У Львові внаслідок вибуху гранати загинув 43-річний чоловік

У Львові 15 квітня близько 16:00 на території комунальної лікарні №5 пролунав вибух. На місці вибуху, у подвір’ї шпиталю, загинув 43-річний чоловік, повідомляє прес служба Національної поліції у Львівській області.

На місці працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники інших служб поліції Львівщини. За попередньою інформацією, біля чоловіка, який у 2015 році воював на Донбасі, вибухнула ручна граната.

Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини події та походження боєприпасу.

Також не виключають, що це могло бути і самогубство.

Першими на місце трагедії прибігли медики лікарні, але чоловік уже не мав ознак життя.