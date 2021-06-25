У Львові через падіння дерева в негоду травмована людина – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Львові під час негоди (сильної зливи і вітру) в результаті падіння дерева травмовано одну людину. Про тяжкість равмування не повідомляється.

Згідно з повідомленням, рятувальники Львівщини здійснили 25 виїздів на порізку повалених дерев.

«Внаслідок сильного дощу затоплено 1 вулицю – 10 приватних будинків. Поривами вітру зірвано дах з 8 житлових будинків та 1 адміністративної будівлі», – повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією міської ради Львова, повалено 55 дерев, зафіксовано шість поривів мереж електротранспорту.

Раніше повідомлялося, що у Львові через зливу ускладнився рух транспорту.