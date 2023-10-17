На території одного з відомих холдингів у Львові проходять обшуки. Співвласник прокоментував ситуацію

Бюро економічної безпеки проводить обшуки на території «Холдингу емоцій «!Фест» у Львові. Зокрема, на території FESTrepublic. Про це Радіо Свобода повідомив один із співзасновників холдингу Юрій Назарук. За його словами, вхід на територію заблокований.

«Приїхала купа озброєних людей, яка називається БЕБ. Повністю паралізували роботу FESTrepublic. Мені здається, що під час війни, їхати з Києва, щоб штурмом брати у Львові FESTrepublic, це дивно виглядає. Основне те, що ми довідались, згідно з постановою суду, це питання стосується економічної діяльності, ФОПів у ресторанах, а решту питань з’ясовуємо. Жодних попереджень і вимог надати документи не було», – заявив Юрій Назарук.

У БЕБ Радіо Свобода не прокоментували причин обшуку.

ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест» створене у Львові у 2007 році Андрієм Худем, Юрієм Назаруком, Дмитром Герасімовим. Підприємство стало відоме завдяки відкриттю відомого серед туристів ресторану «Криївка». Холдинг проводить ресторанну діяльність, освітню, туристичну, продає і виробляє товари, надає послуги з оренди нерухомого майна, займається видавничою діяльністю.