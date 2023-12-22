У Львові перенесуть поховання часів Першої та Другої світових воєн із території Пагорбу Слави

Виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про початок проведення досліджень і можливого перенесення поховань часів Першої та Другої світових воєн із території Пагорбу Слави у Львові. Це місце, облаштоване у радянський час, належить до музею «Личаківський цвинтар».

За повідомленням Львівської міськради, Пагорб Слави має статус пам’ятки історії. Тому, щоб провести дослідження та перенести людські останки з цієї території на інший цвинтар, місто має підготувати відповідну науково-проєктну документацію, яку погоджує ОВА і Мінкультури.

«Це неможливо зробити швидко, процедура тривала та передбачає етап погодження на рівні області та Міністерства культури. До прикладу, етап погодження щодо ексгумації на Личаківському військовому цвинтарі зайняв понад пів року», ‒ зауважила під час засідання керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

З Пагорбу Слави вже демонтовані радянські скульптури, які перенесли до музею тоталітарних режимів «Територія терору».

Меморіальний комплекс «Пагорб слави» у Львові почали будувати у 1948 році. Туди комуністична влада перепоховала червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої світової війни.

Спецагет НКВС Микола Кузнєцов похований на Пагорбі Слави з почестями 27 липня 1960 року. Є версія, що радянський розвідник, спецагент «Пух», партизан, який виконував терористичні і провокаційні завдання під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов, загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області, коли його знайшли вояки УПА.

За радянською і нині російською версією, радянський льотчик Микола Кузнєцов і ще два спецагенти були схоплені бійцями УПА і нібито Кузнєцов, який був у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. Серед науковців є сумнів, чи саме останки Миколи Кузнєцова поховали на Пагорбі Слави у Львові. Тому дослідження можуть поставити крапку у цій історії. Росія неодноразово зверталась до Львівської міськради віддати їй останки Кузнєцова. Але їй у цьому відмовляли.

«Поки громадяни України, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Росії не повернуться додому, рішення про перепоховання не матиме підтримки виконавчого комітету Львівської міськради», – зазначив раніше мер Львова Андрій Садовий.

Історія з передачею останків агента НКВС Миколи Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися з таким проханням до Львівської міськради. У липні цього року останки спецагента НКВС невідомі намагались викрасти.

Пагорб Слави у Львові у попередні роки був місцем провокацій, які 9 травня організовували комуністи і представники проросійських політичних сил в Україні.