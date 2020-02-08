Львів відмовився передати Росії останки спецагента НКВС Миколи Кузнецова без дозволу СБУ та МЗС

Виконавчий комітет Львівської міської ради 7 лютого відмовився передавати останки спецагента НКВС Микола Кузнецова у Росію, доки не отримає позиції Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рішення про перепоховання Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс у місті Єкатеринбург (Росія) ухвалив адміністративний суд згідно зі зверненням племінниці Кузнєцова і з урахуванням рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27 жовтня 2017 року.

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Однак міськрада перенесла розгляд рішення про передачу останків радянського спецагента, допоки не отримає відповіді щодо цього питання від СБУ і МЗС.

«Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати. Але ми маємо його розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція СБУ і МЗС. І якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики української держави. Отримавши від них відповідні листи, ми вернемося до розгляду цього питання. Їх відповідь буде публічною і ми в цій залі будемо це обговорювати», – пояснив позицію міської ради мер Львова Андрій Садовий.

Ще у 2018 році до Львівської міськради надійшло звернення від губернатора Свердловської області (Росія) з проханням передати прах Кузнецова, який похований у Львові на Пагорбі слави, на перепоховання на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбурга (Росія), а також аналогічне звернення від племінниці російського агента. У тому ж році не заперечувала щодо перепоховання останків радянського розвідника Кузнецова і Міжвідомча державна комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни, але рішення за Львівською міською радою.

Досі є питання, чи у Львові 27 липня 1960 року були поховані останки саме радянського агента НКВС Микола Кузнецова на псевдо «Пух». Він виконував терористичні і провокаційні завдання під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов. 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області тіло знайшли вояки УПА. За радянською версією, а сьогодні російською версією, Микола Кузнецов – радянський льотчик і герой. Існують версії, що Микола Кузнецов у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. Згідно з іншою версією, Кузнецов загинув 1944-го або 1951 року.