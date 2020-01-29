СБУ ініціює реабілітацію 53 учасників українського визвольного руху

У Службі безпеки України повідомили, що Дня пам’яті героїв Крут відомство ініціювало реабілітацію понад пів сотні воїнів армії УНР та бійців повстанських загонів.

«СБУ передала до Національної комісії з реабілітації архівні справи 53-х учасників українського визвольного руху, репресованих більшовиками», – заявив директор державного галузевого архіву СБУ Андрій Когут.

Повідомляється, що у списку, переданому СБУ комісії з реабілітації, є багато «знакових» для української історії постатей, зокрема командувач Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник бою під Крутами Семен Могила.

«На аркушах цих архівних справ не просто долі окремих людей, там викарбувана непроста історія нашого народу. Важливо знати і дослухатися до уроків минулого та пам’ятати про ту найвищу ціну, яку заплатили українські патріоти за нашу незалежність та право на вільний розвиток», – сказав Когут.

Через недосконалість законодавчої бази справи учасників Української революції 1917-1921 років та національного підпілля першої чверті минулого століття тривалий час лишались засекреченими, кажуть в СБУ. У 2018 році було розсекречено документи КДБ. Це дозволило дещо удосконалили процедуру перегляду цих справ.