У Львові відкрили меморіальну таблицю Герою України Тарасу Матвіїву

На будівлі факультету журналістики Львівського університету імені Франка 6 грудня відкрили меморіальну таблицю Героєві України, волонтеру, громадському активісту, українському військовослужбовцю Тарасу Матвіїву (18 лютого 1989 –10 липня 2020 року). Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

На пам’ятній дошці вказані дати життя випускника факультету журналістики 2011 року, подана інформація про нього. Більше дізнатись про українського бійця можна завдяки QR-код на таблиці.

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Тарас Матвіїв був активним учасником Майдану. Після Революції Гідності займався пошуком безвісти зниклих майданівців. У травні 2015 року у 26-річному віці Тарас пішов служити добровольцем у підрозділ «Карпатська січ», обороняв Піски разом із побратимами.

Після служби добровольцем займався волонтерською діяльністю, патріотичним вихованням молоді. У 2018 році Тарас Матвіїв вступив на річні курси лідерства в Національну академію Сухопутних військ у Львові. Після завершення навчання молодий офіцер підписав контракт зі Збройними силами України. З 2019 року воював із 2019 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади, був командиром взводу.

«Дуже багато було планів у нашого побратима, які він реалізував. Військово-патріотичне виховання молоді дуже його хвилювало, започаткував вишколи на Жидачівщині і ми далі це робитимемо. Тарас назавжди увійшов у пантеон героїв української нації. Давайте своїми вчинками і справами робитимемо так, щоб йому не було соромно за нас», ‒ каже побратимам Тараса Матвіїва Богдан Федун з «Карпатської січі».

Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року у 31-річному віці на Луганщині. Тоді він, командир взводу, під час ворожого обстрілу побіг рятувати двох побратимів із бліндажу і переніс їх у безпечне місце. Але за два метри від нього впала міна і осколки його смертельно поранили.

«Для нього це було обов’язком чоловіка захищати країну. Для Тараса, насамперед у часи війни, це було номер один. Не здобути мир, а перемогти. Іншого Тараса я навіть не уявляю. По-іншому він не міг», ‒ говорить Валентина Матвіїв, мама загиблого Героя.

Тарас Матвіїв похований у своєму рідному місті Жидачів, що у Львівській області.