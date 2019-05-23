Львів попрощався з лідером Студентського братства і «Революції на граніті» Маркіяном Іващишиним

Сьогодні у Львові сотні людей попрощались із засновником мистецького об’єднання «Дзиґа» (1993рік), провідником «Революції на граніті» (1990 рік) і лідером Студентського братства (1989 рік) Маркіяном Іващишиним.

В останні путь проводжали культурного діяча від мистецького об’єднання «Дзиґа» на Личаківський цвинтар. Попрощатись із Маркіяном Іващишиним приїхали митці, політики, журналісти з різних місті України, а також представники культурного центру з Перемишля, з якими робив численні проекти.

«Не часто зустрічаєш таких людей, як Маркіян. Я з ним познайомився понад 20 років тому, ми спільно з ним організували фестиваль «JazzBez». Це була людина, яка багато доклалась до українсько-польського порозуміння, так багато, що лише по роках ми це оцінимо. Це не були гасла, а конкретна праця і зустрічі, відтак і ефектів від них більше», – говорить Януш Чарські, директор культурного центру у Перемишлі.

«Марек був людиною, якій ми довіряли, йшли радитись. Це епоха, людина, яка творила незалежність України, це закохувало і захоплювало», – зауважив у прощальному слові на цвинтарі музикант, продюсер Олександр Ксенофонтов.

Маркіян Іващишин помер у віці 52 роки 20 травня неподалік помешкання де проживав. Згідно з медичною експертизою, причиною смерті стала миттєва зупинка серця.

У 1993 році у Львові він створив мистецьке об’єднання «Дзиґа», яке стало творчим простором для митців, де народжувались численні креативні задуми і їх реалізували. Маркіян Іващишин був ініціатором численних культурних проектів, зокрема фестивалів «JazzBez», «Флюгери Львова», «Тиждень актуального мистецтва».