У Львові помер один із провідників «Революції на граніті» Маркіян Іващишин

У Львові 21 травня у віці 52 роки помер один із провідників «Революції на граніті», засновник мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващишин.

Маркіян Іващишин був учасником Студентського братства, у жовтні 1990 року був серед тих, хто голодував у Києві під час «Революції на граніті». А у 1993 році заснував разом і колегами Студентського братства перший мистецький центр у Львові – «Мистецьке об’єднання «Дзиґа», метою якого було творити творче середовище міста.

Відтоді культурні проекти та ініціативи народжувались у Львові у стінах «Дзиґи» на вулиці Вірменській. А це перші фестивалі – «Вивих», «Метро Jazz», «Флюгери Львова», Jazz Bez.

Маркіян Іващишин у 2006 році також обирався депутатом міської ради Львова.

Місцеві видання пишуть, що Іващишин упав раптово на вулиці, за попередніми даними, в нього відірвався тромб.