Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Травень 2019, Київ 17:37
Новини | Події

У Львові помер один із провідників «Революції на граніті» Маркіян Іващишин

Маркіян Іващишин також відомий як засновник культового у Львові мистецького об’єднання «Дзиґа»

Дивитись коментарі

У Львові 21 травня у віці 52 роки помер один із провідників «Революції на граніті», засновник мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващишин.

Маркіян Іващишин був учасником Студентського братства, у жовтні 1990 року був серед тих, хто голодував у Києві під час «Революції на граніті». А у 1993 році заснував разом і колегами Студентського братства перший мистецький центр у Львові – «Мистецьке об’єднання «Дзиґа», метою якого було творити творче середовище міста.

Відтоді культурні проекти та ініціативи народжувались у Львові у стінах «Дзиґи» на вулиці Вірменській. А це перші фестивалі – «Вивих», «Метро Jazz», «Флюгери Львова», Jazz Bez.

Маркіян Іващишин у 2006 році також обирався депутатом міської ради Львова.

Місцеві видання пишуть, що Іващишин упав раптово на вулиці, за попередніми даними, в нього відірвався тромб.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вручає Орден Мистецтв і літератури директору арт-центру «Дзиґа» Маркіяну Іващишину під час відкриття культурно-мистецького фестивалю «Французька весна в Україні». Львів, 2 квітня 2018 року
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вручає Орден Мистецтв і літератури директору арт-центру «Дзиґа» Маркіяну Іващишину під час відкриття культурно-мистецького фестивалю «Французька весна в Україні». Львів, 2 квітня 2018 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG