Розкрутити «Дзиґу»: чи поступиться Львів культурний Львову туристичному

Львів – Зміна власника у мистецькому об’​єднанні «Дзиґа» у Львові спричинила конфлікт у творчому середовищі міста і, водночас, дискусію про те, що у «культурній столиці» немає сучасного центру мистецтва, є проблема з виставковими залами і розвитком культури загалом. 17 листопада група молодих митців планує акцію «День мистецтва без Львова», щоб попрощатись із творчою епохою Львова. Чи справді новий власник «Дзиґи» має намір знищити культурний простір Львова?

Традиційно кава на Вірменській, при вході у «Дзигу», навіть, якщо холодно. Маркіян Іващишин не зраджує своїй 25-річній звичці.

Він відкрив у Львові одну з перших приватних мистецьких галерей. Тут безкоштовно могли представляти свої роботи львівські художники, концертувати музиканти, тут відбувались десятки дискусій і народжуватись творчі ідеї, активно обговорювали складні ситуації у країні чи місті і шукали різні розв’язки.

1 гривня з кави йшла на галерею, фестиваль. Ця модель у сучасних умовах не дієздатна, потрібні інвестори, інвестиції

Саме тут народилась ідея щорічних фестивалів «Джаз без», «Флюгери Львова», «Тижня актуального мистецтва» та безліч інших культурних задумів. І, зрештою, кожна знаменитість, яка була у Львові, пила каву у «Дзизі». Маркіян Іващишин учасник «Революції на граніті», він говорить, що погодився на зміну поколінь задля збереження ідеї.

«Останні роки у «Дзизі» були складні, бо не працювало вже наше ставлення до життя. Молоді люди мають питання, не як робити і що, а матеріальне, яка буде зарплата. На волонтерських засадах працювати не так просто. Була модель, яку ми придумали 25 років тому – розвиток культури і важливими були самодостатність, незалежність від грантів і спонсорів, так воно собі працювало. 1 гривня з кави йшла на галерею, фестиваль. Ця модель у сучасних умовах не дієздатна, потрібні інвестори, інвестиції», – каже Маркіян Іващишин.

Відтак влітку цього року він і ще два засновники «Дзиґи» наважились на продаж закладу. Сьогодні мистецький центр «Дзиґа» є частиною мережі креативних ресторанів «Холдинг емоцій !FEST».

Ми входимо у наглядову раду «Дзиґи». Модель закладу зміниться, але це буде єдиний клубний простір

«Частина засновників залишилась, а це і я, і Ярослав Рущишин. Ми входимо у наглядову раду «Дзиґи». Головний інвестор «Холдинг емоцій !FEST». Модель закладу зміниться, але це буде єдиний клубний простір, коли ходиш, переходиш від концерту на горі вниз, галерея має бути більш відкритим простором і цільова аудиторія – сучасне активне покоління. Ми, старі засновники, матимемо такий місійний контроль. Думаємо про те, що виставки будуть амбітні, які потребуватимуть більше часу і зусиль, зокрема і фінансових. Бо ми робили виставки на безгрошів’ї. Ми хочемо зберегти повну ліберальну незалежність», – зауважив Маркіян Іващишин.

Зараз галерея зачинена на ремонт і до Різдва її планують відкрити ретроспективною виставкою. Однак посидіти за кавою у «Дзизі» можна, тут вже інший персонал від нового власника. Ремонтуватимуть заклад поетапно.

​​​Реакція митців різна

Зміна власника «Дзиґи» спричинила дискусію. Чимало митців просто образились на Маркіяна Іващишина за такий крок і принципово не заходять сюди. Така реакція людей йому зрозуміла. Але пояснює, що його рішення непросте і об’єктивне, бо «банкротуєш або шукаєш компроміс». Однак справді в останні роки відчутно було, що мистецький центр вимагає оновлення, зокрема елементарного ремонту.

Оминає сьогодні двері «Дзиґи» львовознавець Іван Радковець. Для нього зміна власника закладу – це відхід цілої епохи, втрата атмосфери Львова.

Дії нових власників щодо збереження культурної спадщини бачимо по Львову

«Дзиґа» – це простір, а не стіни, який творили люди, які вірили в зміни і майбутнє. Тут збирались різні творчі групи і, на жаль, відтворити це не вдасться. Там збирались люди, які старались створити постсовкове мистецтво, відродити давню традицію Львова. Дії нових власників щодо збереження культурної спадщини бачимо по Львову, тому відійшли митці від «Дзиґи» зараз. Є великий страх перетворення «Дзиґи» на «Fest». Ми втрачаємо атмосферу Львова, починаючи від архітектури», – говорить Іван Радковець.

Тим часом у «Холдингу емоцій !FEST» заперечують розмови, що в відновленому закладі не буде мистецької галереї. Зараз готують нову виставку, працюють над концепцією закладу, який надалі працюватиме, як мистецька галерея і кав’ярня. Також холдинг є одним зі спонсорів фестивалю «Джаз без».

«Ми готуємо наступну виставку, ніхто не має наміру закривати галерею. Змінюємо те, що застаріле і запросимо людей на наступну виставку», – наголосив працівник холдингу Тарас Маселко.

Мистецьке об’єднання «Дзиґа» та «Холдинг Емоцій !FEST» підписали угоду про партнерство та спільну діяльність, тобто обіцяють разом працювати.

Зміна власників «Дзиґи» спонукала у Львові до дискусії взагалі про мистецький простір у місті. Адже роками мовиться про те, що Львову потрібен сучасний центр мистецтва. У Львові є приватні галереї, але вони невеликі за площею і оренда для багатьох митців надто дорога.

Палац мистецтв, який у підпорядкуванні Львівської облради, не влаштовує багатьох творчих людей, оскільки там віддають площі під комерційні потреби. Тому 17 листопада група митців має намір провести акцію прощання з «Дзиґою», яка несла львівську атмосферу і творчість, а ще хоче привернути увагу громади, бізнесу, влади на проблему культурної деградації суспільства, закриття творчих осередків, до зневаги до мистецьких інституцій, корупції з майновим фондом Спілки художників України. Адже Львів сьогодні «з культурної столиці вже перетворюється на рагульську вареничну з невиразною сучасною архітектурою та кічовими монументами.Творча спільнота, як ніколи, потребує підтримки з боку міста та розуміння від приватного бізнесу. Нам необхідне місце для творення актуальної культури», мовиться в оприлюдненому зверненні мистецької спільноти.

Ми хочемо привернути увагу влади і бізнесу до культурної деградації суспільства

​«Ні місто, ні бізнес не створюють майданчиків для розвитку мистецтва. Ми бачимо, що у Луцьку відкрився величезний центр сучасного мистецтва, а Львів, як «культурна столиця», залишається з носом. Львів перебуває у стані стагнації. Галерея у «Дзизі» не буде вже така, як була.

«Дзиґа» – єдиний некомерційний артцентр, стає музеєм, а Палац мистецтв нині – це базар, закриті виставки спілки художників. Ми хочемо привернути увагу влади і бізнесу до культурної деградації суспільства», – розповіла Радіо Свобода митець Роксолана Мицько.

Мистецьке об’єднання «Дзиґа» було засноване 25 років членами львівського Студентського братства і митцями, щоб створити творче середовище міста, де б народжувались цікаві ініціативи і панував дух свободи і незалежності.

А мережа «!FEST» народилась у Львові 11 років тому, першою їхньою візитівкою ставала «Криївка». На сьогодні це численні кав’ярні і ресторани, переважно у центральній частині міста, а також крамниці, «Видавництво Старого лева», будівельна компанія.

Чи буде збережена ідея мистецької «Дзиґи» для львів’ян? Чи креативність і розрахунок на туристів переважать?