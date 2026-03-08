У Львові сталась стрілянина, поранений чоловік – поліція

У Львові сталась стрілянина між двома чоловіками, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«Поліція Львівщини з’ясовує обставини стрілянини у Шевченківському районі Львова», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що 8 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Гайдамацькій.

«Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента. Потерпілого госпіталізували», – поінформували в поліції.

Вживаються заходи із затримання стрілка, уточнили правоохоронці.