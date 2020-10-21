Ветерани війни на Донбасі вимагають демонтажу польської мілітарної символіки на Личаківському цвинтарі

Ветерани бойових дій на Донбасі просять Львівську міську раду демонтувати мілітарну символіку на польських військових похованнях на Личаківському цвинтарі. Відповідний лист, який підписали понад 60 учасників АТО, зареєстрований у Ратуші.

Своє прохання ветерани, переважно учасники добровольчих батальйонів, аргументують тим, що Польща не виконала до кінця своєї обіцянки відновити надмогильну плиту на братській могилі вояків УПА у Підкарпатському воєводстві Польщі, на горі Монастир. Тому реакція України має бути відповідна.

Польська сторона встановила 10 жовтня 2020 року нову надмогильну плиту на могилі вояків УПА на горі біля села Верхрата, але не ідентичну тій, яка була зруйнована вандалами у 2015 році. Не написані імена всіх 62 загиблих вояків УПА, напис на плиті не відповідає оригінальному. Польська сторона написала: «Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у Монастирських лісах уночі з 2 на 3 березня 1945 року». А на розтрощеній таблиці було: «Полягли за вільну Україну. Тут спочивають полеглі в бою з НКВС у Монастирських лісах у ніч з 2 на 3 березня 1945 року» .

Ветерани у своєму зверненні наголошують, що міська рада Львова має відреагувати на крок польської сторони і демонтувати мілітарну символіку – «меч-щербець на центральній гранітній плиті і скульптури левів (нелегально завезені на територію Личаківського заповідника), що тримають геральдичні щити з гербом Львова періоду окупації західноукраїнських земель» – на місці поховання на Личаківському цвинтарі польських вояків, які загинули у роки українсько-польської війни 1918–1919 років.

У 2005 році міська рада Львова не дозволила польській стороні встановлювати меч-щербець на місці поховання п’яти польських вояків, оцінивши його як мілітарний символ. Комісія з військових поховань Львова вимагала довший час, щоб польська сторона виконала рішення сесії міськради і зняла цей символ з плити. Однак така вимога ігнорувалася.

«Політика нескінченних поступок Варшаві в питаннях національної пам’яті не лише не покращила польсько-українських взаємин у цій царині, а суттєво ускладнила ситуацію, адже слабкість і непослідовність української влади сприймається керівництвом Польщі як заохочення до ліквідації все нових і нових українських пам’ятників та місць поховань», – мовиться у ветеранському зверненні.

Його копію підписанти надіслали в Офіс президента України, Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики України.

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди, 11–13 жовтня цього року, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що польська сторона завершить роботу щодо відновлення могили вояків УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.