У віці 38 років у Львові помер український іконописець Остап Лозинський

У Львові помер 38-річний український художник Остап Лозинський. Раніше він перебував у лікарні з COVID-19, стан здоров’я його поліпшився, і 3 січня він повідомляв кореспондентці Радіо Свобода, що вже вдома. Помер митець у лікарні, за попередньою інформацією, від ускладнень від коронавірусу.

Міський голова Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці: «Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно. Світла пам’ять світлій людині».

Остап Лозинський ‒ іконописець, колекціонував твори давнього українського мистецтва, захоплювався гуцульською народною культурою. Він зібрав велику збірку народної гуцульської ікони на склі.

«Я не є колекціонером у класичному чи стереотипному розумінні, а радше збирачем, дослідником і популяризатором. У мене є цікава збірка народної гуцульської ікони на склі, яка є цікавим явищем народного мистецтва, але яка все ж таки була мистецтвом широкого вжитку. Збірка почала формуватись тоді, коли я почав відроджувати традицію малювання народної ікони на склі, вони, власне, були взірцями для цього. З іншого боку, всіляко популяризую цей вид народної творчості завдяки виставковим та видавничим проєктам, серіям майстер-класів як в Україні, так і в Америці, Польщі, Німеччині, Словаччині, завжди максимально відкритий до співпраці. Я розумію, що є тимчасовим зберігачем цих пам’яток, які наразі у мене зберігаються, бо прекрасно розумію, що свого часу вони перейдуть у державну чи громадську колекцію. Вважаю це моєю певною місією, адже речі, в час, коли музеї взагалі не займаються закупівлями, і повз збірки проходять важливі пласти культури, могли піти світом, а так вони зібрані, відреставровані, каталогізовані і систематизовані», – сказав Остап Лозинський в інтерв’ю Радіо Свобода торік.

Він закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва імені Івана Труша, у 2006 – Львівську національну академію мистецтв. З 2007 ‒ аспірант Інституту народознавства НАН України.

Остап Лозинський працював у Національному музеї з 2006 до квітня 2016 року. Брав участь у конкурсі на посаду директора цієї установи.

Його твори презентувались на міжнародних виставках. Він робив численні цікаві мистецькі проєкти. З 2017 року викладав в Українському католицькому університеті.