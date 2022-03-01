У Львові повністю заборонили продаж алкоголю

З 1 березня у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій щодо ухвалених таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження, будуть відповідати перед законом. Це стосується магазинів і мереж громадського харчування. Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги», ‒ наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Такі заборони діють від 26 лютого на території Івано-Франківської області, з 27 лютого – у Тернополі. Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв і в Києві.

Заборона поширюється на магазини, кафе, ресторани та всіх, хто розповсюджує спиртні напої.

У Львові та області комендантська година діє 22:00 до 6:00.