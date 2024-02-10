У Львові на фотовиставці «Обережно крихке!» представили втрачену красу вітражів Маріуполя

У Львові в офісі «Mariupol Reborn» презентують фотопроєкт маріупольського фотографа, дослідника злочинів Росії проти українців Івана Станіславського «Обережно Крихке!».

Ця виставка мала відбутись у Маріуполі у березні 2022 року. Але у цей час вже тривала повномасштабна війна Росії проти України й Маріуполь зазнавав жахливих обстрілів.

Іван Станіславський протягом 2019-2021 років фотографував вітражі у різних місцях рідного Маріуполя. Ці твори, які фотомитець зумів зафіксувати на світлинах, навесні 2022, ймовірно, були знищені російськими військовими. Адже Іван Станіславський дослідив, що будівлі, де знаходилися вітражі, зазнали руйнувань, тому навряд чи вітражі вціліли. Має митець і підтвердження цілковито знищених окремих творів. І тепер ці вітражі «живуть» лише у фотографіях маріупольського митця.

«Ці вітражі були у Маріуполі розташовані в будівлях громадського призначання, у закладах освіти, у палацах мистецтва. Сюжет вітражів, як це часто буває, пов'язаний з тими просторами, де знаходились частина ансамблю з вітражів зображує сюжети з життя моряків і він був у палаці культури «Чайка», «Прометей» ‒ у Технічному університеті. На жаль, деякі вітражі були замкнені в закинутих приміщеннях або ж у таких установах, де був лише режимний доступ. Тому вітражі Маріуполя залишалися невідомими широкому загалу, а мені доводилось туди проникати різними шляхами», – каже Іван Станіславський.

Переселенець з Маріуполя три тижні поспіль перебував у місті під постійними обстрілами, але йому вдалося евакуюватись із рідними у Львів. Все майно його знищене.

«Після виїзду побачили наш спалений багатоповерховий будинок, який потім окупанти знесли», ‒ зауважує фотограф.

На виставці у Львові представлено 16 фотографій маріупольських вітражів, надрукованих на акрилі.

Іван Станіславський фотовиставкою хотів показати різноманіття Маріуполя до повномасштабного вторгнення Росії і присвятив свій проєкт маріупольцям, життя яких «розбилося, неначе вітражі у їхньому рідному місті».

Фотографії надані Радіо Свобода Іваном Станіславським.