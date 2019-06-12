До 47 зросла кількість госпіталізованих після весілля на Львівщині

На Львівщині госпіталізовані ще вісім людей (усі дорослі) з числа гостей весілля, яке відбулося 8 червня в ресторані «Червона Рута» у Львові, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 12 червня.

В оприлюднених минулої доби повідомленнях ішлося, що 39 людей, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Це сталося впродовж 9 і 10 червня.

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані «Червона Рута» у Львові. Зараз фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.