З вокзалу Львова евакуювали 800 людей через повідомлення про мінування – поліція

Близько 800 людей, персонал і пасажирів, евакуювали вранці 20 жовтня на залізничному вокзалі у Львові після анонімного повідомлення про мінування, повідомляє місцева поліція.

«20 жовтня до поліції надійшло повідомлення від аноніма про замінування Головного залізничного вокзалу Львова. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група й інші служби, які задіюються у таких випадках», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

Аноніма, який повідомив про «мінування», шукають.

18 жовтня у Львові через повідомлення про мінування вибухівку шукали в 10 будівлях. Із них також евакуювали людей. Вибухових пристроїв поліцейські не знайшли.

У серпні Національна поліція України повідомила, що від початку року поліцейські отримали понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.