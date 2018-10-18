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18 Жовтень 2018, Київ 16:29
Новини | Події

Львівські правоохоронці не знайшли вибухівки у «замінованих» будинках

Спеціалісти не знайшли вибухівки

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У Львові правоохоронці перевірили 10 будинків, про «замінування» яких поліцію сповістили сьогодні вранці. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції України.

«На місці працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб, які залучаються у таких випадках. Правоохоронці обстежили зазначені об’єкти та прилеглі території. Жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було. На час перевірки із закладів загалом було евакуйовано майже 800 громадян», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.

У серпні Національна поліція України повідомила, що від початку року поліцейські отримали понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.

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