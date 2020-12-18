У Львові стався вибух у житловому будинку, двоє постраждалих

У Львові близько 11.30 18 грудня стався вибух у житловому будинку на вулиці Ковалевської. Внаслідок цього двох мешканців потерпіли і їх шпиталізували, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

10 осіб рятувальники евакуювали, оскільки у будинку обвалилась стіна, є тріщини.

«Вибух стався на третьому поверсі. Пожежі не було. Що саме вибухнуло, встановлюють експерти, які працюють на місці», – каже Радіо Свобода Віталій Туровцев, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Про одну постраждалу відомо, що вона 1976 року народження, її госпіталізували до опікового відділення 8-ї лікарні. Стан жінки середньої важкості, вона отримала 40% опіків поверхні тіла обличчя та верхніх кінцівок. Також постраждав чоловік, наразі невідомо достеменно, до якої саме лікарні його доправили

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, які з’ясовують ситуацію. Вирішується питання правовової кваліфікації, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі обласної поліції.

Бцдинок, де стався вибух, збудований на початку 20 століття.