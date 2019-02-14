Історичний музей у Львові поповнився колекцією вилученої митниками зброї

Працівники Львівської митниці 14 лютого передали у фонди історичного музею у Львові 39 предметів зброї XVIII-XXІ століття. За словами працівників музею, фонди поповнились колекцією холодної і вогнепальної зброї, виготовленої у Швейцарії, Великобританії, Франції, Іспанії, Японії, Південній Америці.

«Чудові зразки, як щодо хронології, так і географії. Гарно представимо тепер зразки зброї з Британії, Швейцарії. Найстарший предмет, який нам передала митниця, це англійська піхотна шпага 1796 року, є кілька чилійських багнетів, аргентинських. Цікава медаль зброї, розробленої для захисту велосипедистів від собак, використовувалась і для самозахисту загалом, бо велика і поміщалась у гаманець. Це була популярна зброя», – розповів Радіо Свобода науковий співробітник історичного музею Тарас Рак.

Серед предметів, якими поповнився фонд музею, також є церемоніальна шпага, шаблі офіцерів Військово-морського флоту Великобританії, які були атрибутом військової форми.

Всі ці предмети були вилучені або конфісковані в осіб, які намагались їх незаконно перевезти через державний кордон України або ж відправити поштою, починаючи від 2012 року.

Минулого року працівники історичного музею провели близько 750 експертиз вилучених митниками предметів.

Також сьогодні Львівська митниця передала артефакти до музею Другої світової війни у Києві. Стародруками поповниться і наукова бібліотека імені Василя Стефаника у Львові.

За словами експертів, останніми роками щораз частіше зразки старої зброї везуть із Європи в Україну, де є її колекціонери, охочі її придбати.