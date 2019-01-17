Всі найцінніші пам’ятки і мощі в Лаврі «на місці» – Мінкульт

У Міністерстві культури Україні заявляють, що все найцінніше з переданих Києво-Печерській лаврі культурних цінностей «на місці». Про це 17 січня заявила заступниця міністра культури Тамара Мазур.

За її словами, за результатами проведеної перевірки на місці також всі гробниці і мощі.

«Що стосується мощей. Наша комісія перевірила – всі гробниці на місці, мощі є. Очевидно, що комісія не компетентна і не мала можливості перевіряти, чи це мощі саме тих святих, які б мали бути. Але я не переконана, чи є такі технології, які б дозволили це зробити. Тому стверджувати, що це саме ті мощі не можемо ні ми, і очевидно, що ніхто. Але вони є», – сказала представниця Міністерства культури.

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У Мінкульті кажуть, що готові оприлюднити звіт із чітким переліком культурних цінностей, які передавалися в користування монастирю.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність і стан цінностей в Києво-Печерській лаврі й не змогла встановити місце перебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.

За словами заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдана Кожушка, йдеться про вісім ікон, дерев’яну чашу і хрест.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).