На Львівщині відкрили меморіальну дошку єврейському поетові, який написав гімн Ізраїлю

У місті Золочів Львівської області 27 квітня відкрили меморіальну дошку авторові державного гімну Ізраїлю Нафталі Герцу Імберу. Ініціатором було посольство Ізраїлю в Україні, подія відбулася з нагоди 75-ї річниці проголошення незалежності Держави Ізраїль.

«Символічно, що ми відкрили дошку у тиждень, коли Ізраїль святкує 75-річчя дня Незалежності. Це було два дні тому, і мільйони людей у всьому світі співали гімн на слова Нафталі Герца Імбера, уродженця міста Золочева. Це символічне місце для відкриття дошки на території Золочівського замку. Бо тут є меморіальна таблиця, яка інформує, що тут, на території замку, було вбито понад 600 євреїв у час фашистської окупації, у роки Голокосту. Галичина є важлива для євреїв. Тут народилися, жили, вчилися багато єврейських діячів», – каже посол Ізраїлю в України Михайло Бродський.

Єврейський поет Нафталі Герц Імбер народився у Золочеві у 1856 році. Він написав за життя три поетичні збірки мовою іврит. Все життя поет мандрував.

Вірш «Га-Тіква» («Надія») написав у Румунії. Спершу це була популярна народна пісня на давню італійську музику. Від часу проголошення незалежності Держави Ізраїль (1948 року) «Га-Тіква» Нафталі Герца Імбера стала державним гімном.

«Нафталі Герц Імбер вивчив іврит, мову, яка тоді вже була не у вжитку, а тільки в релігійному використанні, і почав писати цією мовою поезію. Це були відгуки тогочасного романтизму. Символічно, але в тодішній Галичині народилися і творили два майбутні автори гімнів України та Ізраїлю – отець Михайло Вербицький (написав музику до українського гімну) і Нафталі Герц Імбер (слова до гімну Ізраїлю)», – говорить директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Нафталі Герц Імбер помер у 53-річному віці в 1909 році у Нью-Йорку. У 1953 році його прах перевезли в Ізраїль і поховали в Єрусалимі.