Місія ООН: поставки зброї до Лівії тривають

Місія ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL) заявила про продовження поставок озброєння у Лівію, незважаючи на досягнуту у Берліні 19 січня угоду про припинення таких поставок.

Як зазначається, поставки сучасних систем озброєння в конфліктний регіон здійснюють, зокрема, багато учасників Берлінської міжнародної конференції з врегулювання в Лівії. Конкретних країн у заяві не назвали.

Незважаючи на угоду про перемир’я, Лівійська національна армія під командуванням маршала Халіфи Хафтара продовжує наступ на місто Місрата. За даними агентства Associated Press, 26 січня війська Хафтара перебували приблизно за 120 кілометрів від міста, яке вважають ключовим у обороні Тріполі.

19 січня на міжнародній конференції у Берліні були представлені: Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Китай, ОАЕ, Туреччина, Конго, Італія, Єгипет, Алжир, Росія. Також були запрошені представники ООН, Євросоюзу, Африканського союзу і Ліги арабських держав.