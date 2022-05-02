Через ракетний удар по Одещині постраждалих немає – влада

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що в результаті ракетного удару по мосту через Дністровський лиман постраждалих немає.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що російські військові хотіли поставити «крапку» в його руйнуванні.

«Міст до цього вже був зруйнований, експлуатації не підлягав. То ворог вирішив таким чином якусь там крапку своєрідну для себе поставити, що він досяг своєї мети. На жаль, дійсно говоримо про те, що міст зруйнований», – повідомив він.

Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram написав, що серед залізничників постраждалих немає.

Агенція УНІАН з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомляє, що удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині, було завдано трьома ракетами.

Минулого тижня в Одеській області російські загарбники двічі завдали ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман. Він зазнав руйнувань.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. Руйнування мосту означає, що єдиною можливістю проїхати сушею, є шлях через територію Молдови.