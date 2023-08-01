Цьогорічний липень у Києві був одним з найвологіших за час спостережень – метеорологи

Липень у Києві виявився дощовим і посів 11-ту позицію у рейтингу найвологіших за час метеоспостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За місяць у Києві було зафіксовано два рекорди добової кількості опадів», – кажуть метеорологи.

Також в обсерваторії повідомляють, що середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,5°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

«Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С, а найтепліше – 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,7°С. Опадів на проспекті Науки, 37 випало 136 мм, або дві кліматичні норми», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, початок серпня в Україні буде спекотним. Температура найближчої ночі 15-20°, завтра вдень 25-30°.