З Лисичанська сьогодні вдалося евакуювати 19 людей – Гайдай

У неділю вдалося евакуювати 19 людей із Лисичанська Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, попри те, що Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, «тиха» евакуація триває.

«Сьогодні 19 мешканців Лисичанська вже видихнули з полегшенням і знаходяться в місці, де над головою не літають снаряди», – зазначив Гайдай.

Він додав, що поліцейські разом із рятувальниками щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію.

Раніше очільник Луганщини повідомляв, що триває евакуація з Лисичанська і Гірського. За його даними, 18 червня вдалося вивезти з Луганщини 32 людини.