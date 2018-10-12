Військові розповіли, що і чому впало на подвір’я школи в Лисичанську

Оперативне командування «Північ» Збройних сил України повідомило, що вранці 12 жовтня чергові засоби протиповітряної оборони виявили два безпілотних літальних апарати, які «перетнули лінію розмежування і рухались у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу».

«Обидва БПЛА були ідентифіковані як ударні й ті, що несуть загрозу життю і здоров’ю мирних мешканців. Було ухвалене рішення на застосування засобів ППО. У результаті відбиття повітряної атаки один безпілотний літальний апарат противника було збито, другому вдалось повернутися на непідконтрольну територію. Ураження повітряної цілі відбулося на висоті 2000 метрів. Під час ураження ніхто із цивільного населення не постраждав», – інформують військові.

У коментарях до цього повідомлення військові уточнили, що безпілотник був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Оса».

Раніше 12 жовтня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Лисичанську Луганської області на територію школи впали уламки боєприпасів, з навчального закладу евакуювали майже 700 учнів.

«Попередньо вдалося встановити, що в повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу «Оса». Одна з її частин впала на територію школи, інша – біля «Лисичанського заводу гумово-технічних виробів», – вказала омбудсмен і закликала поліцію, Службу безпеки України та інші відомства невідкладно встановити дійсні причини інциденту.

Лисичанськ – одне з найбільших міст Луганщини, яке залишилося на підконтрольній уряду України території. У Лисичанську живе майже 100 тисяч людей, разом із Рубіжним та Сєверодонецьком це місто утворює агломерацію із загальною чисельністю населення понад 400 тисяч людей.

Лисичанськ від лінії фронту відділяє майже 30 кілометрів.