Литва скасовує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Влада Литви вирішила скасувати надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні. Також у Вільнюсі його вирішили скасувати і на кордоні з Калінінградською областю Росії, пише портал lrt.lt.

Зокрема надзвичайний стан скасовується в ніч на 3 травня.

Перевірка мігрантів на кордоні з Білоруссю почалася 3 серпня 2021 року за наказом міністра внутрішніх справ, згодом це внесли до постанови уряду.

Литовці ввели надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю в липні 2021 року через масові спроби мігрантів нелегально перетнути білорусько-литовський кордон. Пізніше режим неодноразово продовжувався, а з початком повномасштабної війни Росії проти України був запроваджений і на російському кордоні.

Влада Литви неодноразово звинувачувала у міграційній кризі офіційний Мінськ. За словами литовських чиновників, Олександр Лукашенко та його підлеглі не лише наказали припинити прикордонний контроль, а й активно сприяли припливу мігрантів, організовуючи їх переміщення з Іраку та інших країн до кордонів Євросоюзу.