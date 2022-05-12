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Литва відкликає свого посла з Росії та планує закрити консульство в Санкт-Петербурзі – ЗМІ

Відкликати посла вирішив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс ще 4 квітня.

Литва відкликає свого посла з Росії та планує закрити консульство в Санкт-Петербурзі наступного місяця через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вони цитують литовське національне радіо, яке повідомило, що в постанові уряду Литви, оприлюдненій 12 травня, йдеться про відкликання посла Ейтвідаса Баярунаса 1 червня і закриття консульства 7 червня.

Відкликати посла вирішив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс ще 4 квітня.

Сейм Литви 10 травня визнав Росію «державою, яка підтримує та здійснює тероризм», а її дії в Україні геноцидом української нації.

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