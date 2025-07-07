У Литві негативно ставляться до прикордонного контролю, який встановила Польща – прем’єр

Заходи польського прикордонного контролю, запроваджені на кордоні з Німеччиною та Литвою, створюють незручності для європейських мандрівників, заявив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.



«Ми негативно ставимося до цього, бо немає чого приховувати, це одностороннє рішення наших польських друзів. Вони, звичайно, намагаються вирішити свої проблеми, проблеми з вторинною міграцією. Але це, тим не менш, створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою. Зрештою, Шенгенська зона або безвізові правила є найбільшою цінністю ЄС», – сказав Палуцкас, якого цитує литовське видання Delfi.

Він висловив сподівання, що ці заходи не будуть застосовуватися Варшавою довго чи безстроково.

Очільник литовського уряду зазначив, що Вільнюс не проводитиме «відповідних кампаній» у відповідь на польські прикордонні перевірки, натомість литовська влада вживатиме додаткових заходів для ефективнішого запобігання вторинній міграції з Латвії.

Польща запровадила прикордонні перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою 7 липня, щоб зупинити нелегальну міграцію. На кордоні з Литвою є 13 пунктів пропуску.

Державна прикордонна служба (VSAT) повідомила в понеділок вранці, що в результаті перевірок у Польщі на кордоні не спостерігалося заторів.