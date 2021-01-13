Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 січня 2021, Київ 22:48
Новини | Політика

Литва в День захисників свободи збирає кошти для українців, які захищають територіальну цілісність

Монумент у Вільнюсі, підсвічений у кольорах національного прапора Литви в 30-ту річницю опору радянським військам, Литва, 12 січня 2021 року

Литовське Громадське телебачення (LRT) 13 січня проводить благодійний марафон «Разом до Перемоги!» Кошти, зібрані під час цього заходу, передадуть українським громадянам та військовим, що виборюють свободу та захищають територіальну цілісність України.

Організатором збору є громадська організація «Блу/Єлоу Україна», яка з 2014 року підтримує Збройні сили України та цивільне населення Донбасу. За час свого існування ця команда надала гуманітарну допомогу та військову техніку на суму майже 1 мільйон доларів США.

Марафон відбувається в пам’ятний для Литви день, День захисників свободи, встановлений на честь беззбройних литовців, які 30 років тому, в січні 1991 року вийшли проти радянських танків і автоматів. 13 січня радянські спецзагони «Альфа» штурмували Вільнюську телевежу, в боротьбі за свободу загинули 14 громадян.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG