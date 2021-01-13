Литва в День захисників свободи збирає кошти для українців, які захищають територіальну цілісність

Литовське Громадське телебачення (LRT) 13 січня проводить благодійний марафон «Разом до Перемоги!» Кошти, зібрані під час цього заходу, передадуть українським громадянам та військовим, що виборюють свободу та захищають територіальну цілісність України.

Організатором збору є громадська організація «Блу/Єлоу Україна», яка з 2014 року підтримує Збройні сили України та цивільне населення Донбасу. За час свого існування ця команда надала гуманітарну допомогу та військову техніку на суму майже 1 мільйон доларів США.

Марафон відбувається в пам’ятний для Литви день, День захисників свободи, встановлений на честь беззбройних литовців, які 30 років тому, в січні 1991 року вийшли проти радянських танків і автоматів. 13 січня радянські спецзагони «Альфа» штурмували Вільнюську телевежу, в боротьбі за свободу загинули 14 громадян.