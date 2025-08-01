У Литві знайшли росіянина, який у червні вистрибнув із транзитного поїзда Адлер – Калінінград

Громадянин Росії, який вистрибнув із транзитного поїзда на території Литви, знайдений, повідомив 1 серпня національний мовник LRT із посиланням на міністерство внутрішніх справ Литви. Як зазначили в МВС, спецслужбам відоме місце перебування росіянина, але подробиці вони поки не розкривають через розслідування, яке триває.

Втеча сталася 17 червня. Тоді 21-річний росіянин вистрибнув з поїзда Адлер – Калінінград, який рухався транзитом через Литву, в околицях міста Кібартай – це неподалік від кордону Литви з російським ексклавом на Балтиці – Калінінгадською областю, колишньою німецькою Східною Пруссією. На його пошуки надсилали гелікоптер та поліцейських зі службовими собаками.

Поліція повідомляла, що росіянин, який утік, в’їхав до Литви законно за спрощеним транзитним документом. За порушення йому загрожує штраф у розмірі від 70 до 300 євро та депортація з Литви.

Транзитний рух російських поїздів до Калінінграда відбувається через територію Литви. Протяжність маршруту на литовській території становить 227 кілометрів. На контрольно-пропускному пункті в литовському населеному пункті Кяна російські пасажири проходять прикордонний контроль. Спеціальні документи для транзиту росіян видаються безоплатно, але вони дозволяють перебувати лише у вагоні і лише на час рейсу.