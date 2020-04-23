Глава МЗС Німеччини анонсував наступного тижня переговори у «нормандському форматі»

Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив 22 квітня, що наступного тижня він братиме участь у переговорах зі своїми колегами з України, Франції та Росії, які будуть спрямовані на відновлення зусиль з припинення бойових дій на сході України.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі.

Маас сказав, що він говорив з колегами в останні дні і вони дійшли висновку, що ключові пункти досягнутих у Парижі домовленостей не виконані.

«Ось чому важливо надати нового імпульсу рішенням і їх реалізації», - сказав він.

Зустріч проведуть у режимі відеозв’язку.

Після зустрічі у Парижі Україна та Росія двічі провели обмін утримуваними.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.