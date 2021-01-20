Вибух у Мадриді: загинули щонайменше три людини, одна зникла безвісти

Щонайменше три людини загинули, шестеро поранені та одна зникла безвісти внаслідок вибуху, який частково зруйнував будівлю у центрі Мадриду 20 січня. Раніше було відомо про двох загиблих.

Як повідомляє місцева влада, один із поранених перебуває у важкому стані.

«Схоже, в будівлі стався вибух газу», – сказав мер Мадриду Хосе Луїс Мартінес-Алмейда репортерам на місці події, коли сотні поліцейських, пожежників і карет швидкої допомоги заповнили вулиці.

Представник уряду Хосе Мануель Франко сказав, що вибух стався, коли бригада робітників ремонтувала котельню в будівлі.

Представник поліції на місці повідомив журналістам, що пожежники намагалися загасити невелику пожежу всередині пошкодженої будівлі, перш ніж вони змогли викликати пошукових собак і спеціальні рятувальні команди для пошуку тих, хто, можливо, вижив.

Як видно на знімках з місця вибуху, зруйновано кілька верхніх поверхів. Від вибуху найближчі машини також постраждали.

ЗМІ навели слова жителя одного з сусідніх будинків, який розповів, що у будівлі, що постраждала внаслідок вибуху, навчалися католицькі священники та годували бездомних.