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25 Липень 2019, Київ 19:23
Новини | Міжнародні

В.о. директора МАГАТЕ призначили румунського дипломата

Корнел Ферута буде перебувати на посаді доти, поки країни-члени не погодять кандидатуру нового президента організації

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Виконувачем обов’язків голови МАГАТЕ призначений румунський дипломат Корнел Ферута. Попередній президент міжнародної організації японець Юкія Амано помер 22 липня у віці 72 років.

У МАГАТЕ повідомили, що Ферута буде перебувати на посаді доти, поки країни-члени не погодять кандидатуру нового президента організації. Про те, коли це відбудеться не повідомляють. Як і його попередник на посаді голови організації, Ферута в минулому працював у дипломатичній службі своєї країни.

Юкія Амано керував міжнародним агентством ядерної енергії з 2009 року.

Гендиректор МАГАТЕ помер у віці 72 років – відео
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Гендиректор МАГАТЕ помер у віці 72 років – відео

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Одне із завдань організації – перевірка дотримання Іраном умов так званої «ядерної угоди». У червні експерти МАГАТЕ підтвердили, що Тегеран вперше з 2015 року перевищив обмеження за кількістю запасів низькозбагаченого урану.

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