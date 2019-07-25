В.о. директора МАГАТЕ призначили румунського дипломата

Виконувачем обов’язків голови МАГАТЕ призначений румунський дипломат Корнел Ферута. Попередній президент міжнародної організації японець Юкія Амано помер 22 липня у віці 72 років.

У МАГАТЕ повідомили, що Ферута буде перебувати на посаді доти, поки країни-члени не погодять кандидатуру нового президента організації. Про те, коли це відбудеться не повідомляють. Як і його попередник на посаді голови організації, Ферута в минулому працював у дипломатичній службі своєї країни.

Юкія Амано керував міжнародним агентством ядерної енергії з 2009 року.

Одне із завдань організації – перевірка дотримання Іраном умов так званої «ядерної угоди». У червні експерти МАГАТЕ підтвердили, що Тегеран вперше з 2015 року перевищив обмеження за кількістю запасів низькозбагаченого урану.