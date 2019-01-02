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02 Січень 2019, Київ 12:26
Новини | Міжнародні

Росія: в Магнітогорську дістали тіло 3-річної дівчинки, число загиблих сягнуло 18

Рятувальники розбирають єдину вцілілу стіну зруйнованого підїзду, щоб убезпечити роботу з пошуку тіл під завалами, Магнітогорськ, Росія, 2 січня 2018 року

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Рятувальники, які продовжують пошукову операцію на місці трагедії в російському місті Магнітогорську, вилучили з-під завалів тіло трирічної дівчинки, а згодом – тіло чоловіка. Таким чином, офіційно підтверджена кількість загиблих внаслідок вибуху в 10-поверховому будинку сягнула 18, cеред них двоє дітей, повідомляють російські інформагенції.

Фахівці МНС Росії шукають ще понад 20 тіл на місці обрушення конструкцій сьомого під’їзду будинку. В інші під’їзди рятувальники в своєму супроводі пускають людей, щоб забрати документи і найнеобхідніші речі.

Останнім живим з-під завалів рятувальники наразі дістали 11-місячного малюка, якого з закритою черепно-мозковою травмою, обмороженням і переохолодженням екстрено перевезли до Москви. Дитина перебуває у вкрай тяжкому, але стабільному стані, за життя Іванка Фокіна борються лікарі.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, у якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Рятувальники продовжують розбирання завалів на місці вибуху будинку в Магнітогорську, Челябінська область, Росія
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Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху. Зниклими безвісти вважаються ще близько 30 людей.

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