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02 Січень 2019, Київ 11:04
Новини | Міжнародні

Росія: в Магнітогорську під завалами шукають ще 25 тіл

«Роботи на місці тривають» – рятувальники

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Російські рятувальники повідомляють, що шукають під завалами будинку в Магнітогорську Челябінської області тіла ще 25людей. Такі дані оприлюднюють російські інформагенції із посиланням на управління МНС Росії в Челябінській області.

«Місце перебування 86 громадян встановлено, живі, врятовано з-під завалів 5 осіб, одна з них –дитина 11-ти місяців, 6 госпіталізовано, по 25 громадянах організований пошук, 16 тіл загиблих вилучені. Роботи на місці тривають», – ідеться в повідомленні.

Останнім живим з-під завалів рятувальники наразі дістали 11-місячного малюка, якого з закритою черепно-мозковою травмою, обмороженням і переохолодженням екстрено перевезли до Москви. Дитина перебуває у вкрай тяжкому, але стабільному стані, за життя Іванка борються лікарі.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, у якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Рятувальники продовжують розбирання завалів на місці вибуху будинку в Магнітогорську, Челябінська область, Росія
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Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху. Зниклими безвісти вважаються ще близько 30 людей.

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