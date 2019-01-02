Росія: в Магнітогорську під завалами шукають ще 25 тіл

Російські рятувальники повідомляють, що шукають під завалами будинку в Магнітогорську Челябінської області тіла ще 25людей. Такі дані оприлюднюють російські інформагенції із посиланням на управління МНС Росії в Челябінській області.

«Місце перебування 86 громадян встановлено, живі, врятовано з-під завалів 5 осіб, одна з них –дитина 11-ти місяців, 6 госпіталізовано, по 25 громадянах організований пошук, 16 тіл загиблих вилучені. Роботи на місці тривають», – ідеться в повідомленні.

Останнім живим з-під завалів рятувальники наразі дістали 11-місячного малюка, якого з закритою черепно-мозковою травмою, обмороженням і переохолодженням екстрено перевезли до Москви. Дитина перебуває у вкрай тяжкому, але стабільному стані, за життя Іванка борються лікарі.

Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, у якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху. Зниклими безвісти вважаються ще близько 30 людей.