Через небезпеку рятувальники призупинили пошуки загиблих у російському Магнітогорську

Пошуки загиблих унаслідок вибуху газу і обвалення частини житлового будинку в місті Магнітогорську Челябінської області Росії зранку 1 січня були призупинені через загрозу подальшого обвалу пошкоджених конструкцій.

Як повідомляє агентство «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу МНС, рятувальники збираються демонтувати стіну під'їзду, яка вціліла під час вибуху. Вона втрачає стійкість, і за таких умов продовжувати розбір завалів і пошук загиблих неможливо.

Передбачається, що демонтаж пошкоджених конструкцій триватиме майже добу.

Один із під'їздів житлового будинку в Магнітогорську обрушився близько шостої години ранку за місцевим часом (це близько 3:00 за Києвом) 31 грудня внаслідок вибуху газу. З-під завалів витягли тіла семи загиблих, ще 37 людей вважаються зниклими безвісти.