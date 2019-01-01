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01 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Міжнародні

Через небезпеку рятувальники призупинили пошуки загиблих у російському Магнітогорську

Рятувальники шукають людей на місці трагедії в Магнітогорську, 31 грудня 2018 року

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Пошуки загиблих унаслідок вибуху газу і обвалення частини житлового будинку в місті Магнітогорську Челябінської області Росії зранку 1 січня були призупинені через загрозу подальшого обвалу пошкоджених конструкцій.

Як повідомляє агентство «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу МНС, рятувальники збираються демонтувати стіну під'їзду, яка вціліла під час вибуху. Вона втрачає стійкість, і за таких умов продовжувати розбір завалів і пошук загиблих неможливо.

Передбачається, що демонтаж пошкоджених конструкцій триватиме майже добу.

Один із під'їздів житлового будинку в Магнітогорську обрушився близько шостої години ранку за місцевим часом (це близько 3:00 за Києвом) 31 грудня внаслідок вибуху газу. З-під завалів витягли тіла семи загиблих, ще 37 людей вважаються зниклими безвісти.

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