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02 Січень 2019, Київ 08:02
Новини | Міжнародні

Вибух у житловому будинку в Росії: кількість загиблих зросла до 11

Серед загиблих, тіла яких вилучені з-під завалів, є одна дитина

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Російські рятувальники повідомляють зранку 2 січня, що офіційно підтверджене число загиблих унаслідок вибуху і обрушення під'їзду будинку в місті Магнітогорську Челябінської області сягнуло 11. Серед загиблих, тіла яких вилучені з-під завалів, є одна дитина, вказує управління МНС Росії в Челябінській області.

«Роботи з розбирання завалів і пошуку людей виконуються в чотири зміни, по дві години. Додатково для розбору завалів з Уфи прибув екскаватор з гідроножицями. За минулу добу за допомогою інженерної техніки на полігон твердих побутових відходів Магнітогорська вивезено понад 50 самоскидів сміття загальним об'ємом майже 800 кубічних метрів», – ідеться в повідомленні.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, у якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Рятувальники продовжують розбирання завалів на місці вибуху будинку в Магнітогорську, Челябінська область, Росія
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Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху. Зниклими безвісти вважаються ще близько 30 людей.

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