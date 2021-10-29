Байден сказав Макрону, що США були «незграбними» щодо контракту з субмаринами

Президент США Джо Байден сказав своєму французькому колегі Емманюелю Макрону, що Вашингтон був «незграбним» щодо нового пакту безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, внаслідок якого Франція втратила мільярди доларів.

Байден сказав про це 29 жовтня під час своєї першої зустрічі з Макроном з того часу, як США, Великобританія та Австралія минулого місяця погодилися на пакт AUKUS, який зірвав угоду щодо підводних човнів на 40 мільярдів доларів між Парижем і Канберрою, викликавши дипломатичну сварку з Францією.

«Те, що ми зробили, було незграбним. У мене тоді склалося враження, що Францію поінформували задовго до того», – сказав Байден під час зустрічі в посольстві Франції у Ватикані.

Макрон сказав, що важливо «дивитися у майбутнє».

Зустріч була частиною серії переговорів між президентом США та світовими лідерами напередодні саміту G20, найбільших економік світу, у ці вихідні та саміту ООН щодо клімату наступного тижня у Шотландії.

Пакт AUKUS фактично анулював контракт із Францією на будівництво шести дизельних підводних човнів на користь угоди зі Сполученими Штатами про вісім атомних підводних човнів. Париж тимчасово відкликав своїх послів США та Австралії після оголошення пакту про безпеку, який міністр закордонних справ Франції назвав «ударом у спину».