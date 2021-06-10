Француза, який дав ляпаса Макрону, засудили до 4 місяців в’язниці

Громадянин Франції 28-річний Даміан Тарел, який 8 червня дав ляпаса президенту країни Емманюелю Макрону, чотири місяці проведе у в’язниці.

Суд засудив його загалом до 18 місяців тюремного ув’язнення, зокрема, до 14 місяців – умовно.

Йому також заборонили будь-коли обіймати державні посади у Франції і володіти зброєю протягом п’яти років.

Стаття, за якою судили Тарела, передбачає покарання до трьох років позбавлення волі і штраф у 45 тисяч євро.

Тарел заявив, що напад був імпульсивним і викликаний його переконанням у тому, що Макрон «втілює занепад» Франції.

За даними прокуратури, він сказав слідчим, що дотримувався правих або ультраправих політичних переконань, не будучи членом якоїсь партії або групи.

Інцидент із ляпасом стався 8 червня на південному сході Франції. Макрон вийшов поспілкуватися з присутніми прихильниками. У цей момент його вдарив чоловік, що був у натовпі.

Сам Макрон не надав інциденту великого значення, сказавши, що продовжить зустрічатися з виборцями. При цьому він поскаржився на атмосферу ненависті в соціальних мережах і назвав фізичне насильство неприйнятним. Багато політиків, в тому числі опоненти Макрона, засудили дії нападника.